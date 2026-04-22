“Te vamos a extrañar mucho”: Chilindrina se emociona y despide a recordado personaje del Chavo del 8

A través de sus redes sociales, María Antonieta de las Nieves le dedicó un sentido mensaje a su excomapañero y amigo.

Durante las últimas horas se confirmó la muerte de un actor mexicano que fue parte de la exitosa serie de televisión el Chavo del 8.

Se trata de Ricardo de Pascual, quien falleció a los 85 años e interpretó al recordado señor Calvillo. Un millonario que quería comprar la vecindad propiedad del señor Barriga, motivo por el cual se ganó el repudio de todos los residentes.





Chilindrina despide a excompañero y amigo

A través de su cuenta de Instagram, María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la Chilindrina, le dedicó un mensaje a su excomapañero.

“Con el corazón apretado, hoy despedimos a un gran compañero y amigo: Ricardo de Pascual. Gracias por las risas, por tu talento y por haber formado parte de nuestra historia en el vecindario. Te vamos a extrañar mucho, querido Ricardo. Descansa en paz”, escribió.

La publicación superó los 7.800 me gusta y 360 comentarios, donde los usuarios no dejaron pasar el interés que tuvo el personaje por la también recordada “Bruja del 71”.