Día Internacional del Libro 2026: Cómo acceder a uno de los 3 mil ejemplares de Gabriela Mistral que regalarán

La entrega de los ejemplares será de manera gratuita y lleva por nombre de “Libros Libres”, donde el principal propósito es promover la democratización de la lectura y la circulación de contenidos.

Este jueves 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro, motivo por el cual la Universidad de Chile regalará más de 3 mil ejemplares de una antología de Gabriela Mistral.

Esta será una de las actividades y encuentros que se han realizado durante todo abril a través de la coordinación de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la mencionada casa de estudios.

La entrega de los textos será de manera gratuita y lleva por nombre de “Libros Libres”, donde el principal propósito es promover la democratización de la lectura y la circulación de contenidos.

Finalmente, se indicó que con la entrega masiva de la antología “La palabra maldita y otros escritos urgentes” de Gabriela Mistral, se busca poner en valor la producción prosística de nuestra Premio Nobel. Además de facilitar el acceso de la ciudadanía a su legado intelectual.





¿Cuándo y cómo acceder a uno de los libros de Gabriela Mistral?

La entrega se realizará este jueves 23 de abril en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile, ubicada en Av. Libertador Bernardo O’Higgins frente a la estación de Metro del mismo nombre.

La casa de estudios agregó que la actividad comenzará a las 10:00 horas y se extenderá hasta las 13:00 o hasta agotar el stock de libros.