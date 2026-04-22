Orlando Bloom está en Chile: ¿Por qué motivo el famoso actor llegó a Santiago?

El actor británico arribó a Santiago el martes en la mañana procedente desde Estados Unidos.

El reconocido actor de Hollywood Orlando Bloom se encuentra en Chile, más precisamente en Santiago, donde llegó por la mañana de este martes desde Estados Unidos.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el actor inglés de 49 años, almorzó en el restaurante de comida japonesa Fukasawa, ubicado en la comuna de Vitacura.

Mientras que por la noche tenía previsto asistir a Boragó, establecimiento liderado por Rodolfo Guzmán y reconocido en rankings internacionales por su enfoque en ingredientes locales y técnicas innovadoras.





¿Por qué motivo Orlando Bloom está en Chile?

El actor mundialmente conocido por sus papeles de Legolas en el Señor de los Anillos y William Turner en Los Piratas del Caribe, estaría en el país para participar de una campaña publicitaria.

Bloom comenzó en la actuación en 1994 y lo largo de sus 22 años de carrera ha participado en más de 30 producciones cinematográficas.