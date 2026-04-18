“Lo estaban esperando”: Hombre fue acribillado afuera de su casa en Pedro Aguirre Cerda

Personal de investigaciones logró encontrar cerca de 50 evidencias balísticas del ataque efectuado por estos tres sujetos con paradero desconocido.

Pasada la medianoche de este sábado, un hombre de nacionalidad chilena fue acribillado afuera de su vivienda en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El homicidio se llevó a cabo por tres hombres que bajaron de un vehículo y delante de testigos, atacaron a la víctima.

Detalles del homicidio en PAC

Según dio a conocer el fiscal Sergio Ortega, el homicidio se efectuó alrededor de las 00:30 horas en la intersección de calles Cooperación con Fraternal.





De acuerdo con los primeros indicios, en el momento en que la víctima salió de su casa, un vehículo le cortó el camino.

“Aparentemente lo habrían estado esperando, disparan y luego huyen de inmediato”, señaló el fiscal Ortega sobre los tres atacantes que se bajaron armados del vehículo.

Abriendo fuego de manera simultánea, los delincuentes dispararon en aproximadamente 50 ocasiones, generándole la muerte en el lugar a la víctima.

Ahora personal de la Policía de Investigaciones de Chile y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) se encuentran trabajando para esclarecer la dinámica de los hechos.