18/ 04/ 2026 09:23

Dejó un fallecido y un lesionado: Conductor ebrio y a exceso de velocidad protagonizó fatal accidente en Ñuñoa

Un grave accidente de tránsito dejó a una persona fallecida y un peatón con lesiones en la comuna de Ñuñoa, luego de que un vehículo particular perdiera el control y colisionara contra otro auto, ocasionando que un transeúnte resultara lesionado. Al llegar personal de emergencia se intentó reanimar al ocupante de uno de los vehículos, sin embargo, falleció en el lugar. Por su parte, Carabineros dio a conocer que el protagonista del accidente estaba bajo los efectos del alcohol y manejaba a exceso de velocidad cuando chocó, por lo que fue detenido.