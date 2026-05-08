AHORA | Decretan prisión preventiva para Joaquín Lavín León: “Un peligro para la sociedad”

El Ministerio Público solicitó la medida cautelar más gravosa para el exdiputado investigado por delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias e irregularidades cometidas en la Municipalidad de Maipú, durante la administración de su esposa.

Este viernes, el 7.° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Joaquín Lavín León, exdiputado investigado por fraude al fisco y tráfico de influencias.

El exmilitante de la UDI está apuntado por irregularidades cometidas en la Municipalidad de Maipú durante la administración de su esposa.

Durante la audiencia, también se estableció la prisión preventiva para su exasesor Arnaldo Domínguez.

Los cargos contra Joaquín Lavín León

Joaquín Lavín León fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.

Según la investigación de la Fiscalía, el exdiputado habría presentado de forma reiterada facturas ideológicamente falsas en el Congreso Nacional, solicitando reembolsos por cargos no vinculados a su labor.

Con esto habría generado un perjuicio fiscal cercano a los 104 millones de pesos tras boletas emitidas a nombre de la imprenta MMG.

Además, enfrenta imputaciones por uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

Sigue EN VIVO la formalización de Joaquín Lavín León

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