Baja el pan y sube el gas: IPC subió 0,2% en mayo e inflación anual llega al 3,9%

Entre las principales variaciones destacó la caída de 4% en el precio del pan, uno de los alimentos más consumidos por los chilenos.

La inflación de mayo sorprendió al aumentar un 0,2%, una cifra inferior a la esperada por parte de los analistas. El dato entregado por el INE mostró una moderación en el avance de los precios durante el quinto mes del año.

Entre las principales variaciones destacó la caída de 4% en el precio del pan, uno de los alimentos más consumidos por los hogares.

La otra cara de la moneda fue el gas licuado. Durante mayo se consolidó un fuerte incremento en su valor, con cilindros de 11 kilos que pasaron de bordear los $19 mil a superar los $22 mil en algunos sectores del país.