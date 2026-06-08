Increíble hallazgo: Navegante francés encontró pieza de avión que correspondería al Casa 212

Un navegante francés mostró en sus redes sociales los restos del avión encontrados en una remota playa del Pacífico que despertaron toda su curiosidad.

A casi 15 años del accidente aéreo en Juan Fernández donde murieron 21 personas, una familia de navegantes halló restos de un avión en una remota isla del Océano Pacífico que correspondería al Casa 212 de la FACH.

De acuerdo a las imágenes, se trataría del tren principal izquierdo de la aeronave, una pieza que, según expertos, habría sido arrastrada por la corriente.

El hallazgo se conoció mediante un video viralizado en redes sociales, donde un navegante francés mostró los restos del avión encontrados en una remota playa que despertaron toda su curiosidad.