Condenan a banda que asesinó a ciudadano francés en Chicureo: Tribunal estableció penas máximas

De acuerdo con la investigación, el grupo ingresó durante la madrugada del 28 de febrero de 2025 a una vivienda en Chicureo para cometer un robo mientras la familia dormía.

La justicia condenó a los cinco responsables del homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler, asesinado durante un violento asalto a su vivienda en Chicureo.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Colina, que estableció distintas sanciones según la edad de los involucrados al momento de los hechos. Tres adolescentes fueron condenados a 10 años de internación en régimen cerrado.

Un cuarto adolescente, que tenía 15 años cuando ocurrió el crimen, recibió una sanción de cinco años de internación bajo la misma modalidad. Todas las penas contemplan programas de reinserción social.

El único acusado adulto recibió la pena de presidio perpetuo simple.