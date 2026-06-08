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Tres países y 48 selecciones: Cómo se jugará el Mundial 2026

Este jueves 11 de junio se dará inicio a la cita planetaria que tendrá a los mejores 48 países distribuídos en 16 sedes. Revisa aquí cómo seguir los 104 partidos del certamen.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

No queda nada para el inicio del Mundial 2026. México y Sudáfrica serán los encargados de dar el puntapié inicial este jueves 11 de junio.

Serán 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sedes, además de varias otras sorpresas inéditas que tendrá esta cita planetaria. 

Revisa aquí cómo será el este mundial.

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