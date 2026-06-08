Tres países y 48 selecciones: Cómo se jugará el Mundial 2026

Este jueves 11 de junio se dará inicio a la cita planetaria que tendrá a los mejores 48 países distribuídos en 16 sedes. Revisa aquí cómo seguir los 104 partidos del certamen.

No queda nada para el inicio del Mundial 2026. México y Sudáfrica serán los encargados de dar el puntapié inicial este jueves 11 de junio.

Serán 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sedes, además de varias otras sorpresas inéditas que tendrá esta cita planetaria.

Revisa aquí cómo será el este mundial.