Partidos de HOY miércoles 15 de julio en el Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este miércoles se juega la última semifinal de la Copa del Mundo para definir al segundo finalista que irá por el trofeo el próximo domingo 19 de julio.

Cada vez queda menos para que termine el Mundial 2026 y este miércoles se conocerá al segundo finalista que saldrá del partido entre Inglaterra y Argentina.

Los trasandinos irán en busca de su segunda final consecutiva para defender el título que consiguieron en Qatar 2022, mientras que los ingleses buscarán superar su actuación de 2018 en la que quedaron en cuatro lugar.

El ganador de la llave jugará ante España la gran final el 19 de julio en el Estadio de New Jersey, a partir de las 15:00 horas.

Puedes seguir los mejores encuentros del Mundial 2026 través de la pantalla de Chilevisión, su sitio web y la app MiCHV.





Partido del Mundial miércoles 15 de julio por Chilevisión

Miércoles 15 de julio:

Inglaterra vs Argentina: 15:00 horas en el Atlanta Stadium | Previa desde las 13:30 por Chilevisión

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Los dos partidos de semifinales del Mundial 2026 podrás seguirlos en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, en la señal abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: