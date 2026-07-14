De Lamine Yamal a gatos: Kylian Mbappé se llevó todos los memes tras derrota de Francia ante España

Los usuarios se destaparon luego de la sólida victoria de La Furia en la primera semifinal del Mundial, apuntando al delantero del Real Madrid.

Kylian Mbappé dijo adiós al sueño de conquistar el Mundial 2026 tras la gran victoria de España 2-0 ante Francia, partido disputado este martes en Dallas por la primera semifinal.

La Furia Roja fue muy superior y se impuso con llamativa facilidad a un cuadro galo que cometió muchísimos errores, los que terminaron pagando en esta semifinal.

Si bien los cuestionamientos fueron a varios jugadores, los memes apuntaron principalmente al capitán de Les Bleus.





La ola de memes contra Kylian Mbappé tras quedar afuera del Mundial

Algunos señalaron al Real Madrid por su pobre rendimiento en el encuentro, donde inquietó muy poco a la defensa de Los Hispanos.

Precisamente, un usuario subió una imagen de un gato con una peluca para replicar a Marc Cucurella y la constante marca que tenía sobre los franceses.

Pese a la caída, el ariete todavía tiene la chance de ser el goleador del Mundial en el cotejo por el primer puesto que se disputará este sábado 18 de julio.

La carrera tiene a Mbappé igualado con Lionel Messi con 8 tantos cada uno.

Mira los memes acá

Mbappé, Olise, Dembélé and Barcola to Digne at half-time: pic.twitter.com/HVWBNrjZBX — Footy Humour (@FootyHumour) July 14, 2026

Kylian Mbappé cuando le toca jugar un partido contra Lamine Yamal. pic.twitter.com/QQhqvKbDYc — (fan) Mario (@Mario___RM) July 14, 2026

Mbappé chegando no vestiário agora #FRAxESP pic.twitter.com/O024BYaxAc — Haaland da Depressão (@haalandepressao) July 14, 2026

mbappé what was that pic.twitter.com/3fUFWY7nc3 — Coco 🐧 (@bonatine) July 14, 2026