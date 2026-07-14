De Lamine Yamal a gatos: Kylian Mbappé se llevó todos los memes tras derrota de Francia ante España
Los usuarios se destaparon luego de la sólida victoria de La Furia en la primera semifinal del Mundial, apuntando al delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé dijo adiós al sueño de conquistar el Mundial 2026 tras la gran victoria de España 2-0 ante Francia, partido disputado este martes en Dallas por la primera semifinal.
La Furia Roja fue muy superior y se impuso con llamativa facilidad a un cuadro galo que cometió muchísimos errores, los que terminaron pagando en esta semifinal.
Si bien los cuestionamientos fueron a varios jugadores, los memes apuntaron principalmente al capitán de Les Bleus.
La ola de memes contra Kylian Mbappé tras quedar afuera del Mundial
Algunos señalaron al Real Madrid por su pobre rendimiento en el encuentro, donde inquietó muy poco a la defensa de Los Hispanos.
Precisamente, un usuario subió una imagen de un gato con una peluca para replicar a Marc Cucurella y la constante marca que tenía sobre los franceses.
Pese a la caída, el ariete todavía tiene la chance de ser el goleador del Mundial en el cotejo por el primer puesto que se disputará este sábado 18 de julio.
La carrera tiene a Mbappé igualado con Lionel Messi con 8 tantos cada uno.
Mira los memes acá
Mbappé, Olise, Dembélé and Barcola to Digne at half-time: pic.twitter.com/HVWBNrjZBX
— Footy Humour (@FootyHumour) July 14, 2026
Kylian Mbappé cuando le toca jugar un partido contra Lamine Yamal. pic.twitter.com/QQhqvKbDYc
— (fan) Mario (@Mario___RM) July 14, 2026
Mbappé hoy pic.twitter.com/vWmtIIiCbz
— Fa𝕏o Rabanne💲 (@Oficial_Jose11) July 14, 2026
Mbappé vs España hoy https://t.co/KRLJnySEuk pic.twitter.com/73Vqg7TuYr
— Rhevolver (@Rhevolver) July 14, 2026
Mbappé Doué Dembélé Olise Digne Barcola #FRAxESP #ESPFRA #FRAESP pic.twitter.com/29DuJpLinQ
— B (@whyhopel3ss) July 14, 2026
Mbappé chegando no vestiário agora #FRAxESP pic.twitter.com/O024BYaxAc
— Haaland da Depressão (@haalandepressao) July 14, 2026
Eres Mbappé y te giras. pic.twitter.com/HFd7J55u5n https://t.co/lf4N01ErBb
— (fan) Yihi (@YihiRM) July 14, 2026
mbappé what was that pic.twitter.com/3fUFWY7nc3
— Coco 🐧 (@bonatine) July 14, 2026
É sempre a mesma história kkkkkkkkkkkkkkkk
Dessa vez na Copa do Mundo.
O Yamal é muito pai do Mbappé e a Espanha tá na final da Copa! pic.twitter.com/wH66dGFueV
— PES MIL GRAU (@Pesgrau) July 14, 2026