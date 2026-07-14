El episodio de Messi con árbitro que estará en Argentina vs Inglaterra: Juez tuvo que disculparse

La Pulga tuvo un particular cruce con Ismail Elfath, quien fue elegido para impartir justicia en la segunda semifinal del Mundial.

Ismail Elfath será el árbitro para el esperado partido entre Argentina e Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial, decisión que ya está dando que hablar.

El estadounidense ha estado presente en varios partidos de Lionel Messi en la MLS, por lo que conoce a la perfección al capitán de La Albiceleste.

De hecho, ambos tuvieron un llamativo episodio que finalizó con el juez de 44 años pidiendo disculpas en plena cancha.





El cruce de Ismail Elfath con Lionel Messi en la MLS

Todo se remonta a a abril del 2024 en un partido del Inter Miami ante el Nashville SC por la liga local, con el colegiado cobrando una falta en mitad de cancha a favor del equipo del trasandino.

La idea de La Pulga era jugar rápidamente para armar un ataque, pero el norteamericano lo interrumpió tocando su silbato.

Tras la molestia de Messi, Elfath terminó realizando un gesto de disculpas en una situación que se ha vuelto a viralizar en estas horas.

A lo largo de este Mundial, el árbitro apareció en tres encuentros en los que mostró ocho tarjetas amarillas y una roja al uruguayo Agustín Canobbio en la derrota de La Celeste contra España.

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