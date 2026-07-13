Ex jugador inglés enciende duelo ante Argentina y apunta a Messi: “Hay que mandarlo a dormir”

Joe Cole afirmó que Los Tres Leones vencerán a La Albiceleste y clasificarán a la final del Mundial, lanzando un potente mensaje a La Pulga.

El partido de Inglaterra ante Argentina por las semifinales del Mundial va tomando color. Ahora, el que encendió la prueba fue el histórico ex futbolista Joe Cole.

El otrora volante del Chelsea y la selección británica aseguró que su escuadra vencerá a La Albiceleste, clasificando a la gran final que se jugará en New Jersey.

Todo se dio en el programa The Rest Is Football, donde Gary Lineker, otro ex jugador y conductor, mencionó que será la primera vez de Lionel Messi midiéndose a Los Tres Leones.





Ante esto, Cole arremetió con todo. “Hay que mandarlo a dormir. Sí, al 100%”, mencionó entre risas junto a los otros panelistas, Alan Shearer y Micah Richards.

“Lo digo ahora mismo: Vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos”, comentó.

¿Cuándo juegan Inglaterra y Argentina por el Mundial?

El partido entre Inglaterra y Argentina por el Mundial está fijado para el miércoles 15 de julio en Atlanta, comenzando a las 15:00 horas de Chile.

Los dirigidos por Thomas Tuchel vienen de vencer en la prórroga a Noruega, mientras que los trasandinos despacharon a Suiza también en tiempo extra.