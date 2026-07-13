Semifinales del Mundial: Los partidos que Chilevisión transmitirá GRATIS por TV y online
La cita planetaria tendrá su esperada ronda de los cuatro mejores, instancia que podrás disfrutar de manera completa por Chilevisión y sus plataformas digitales.
El Mundial 2026 ya está en su recta final y este martes arrancan las semifinales, instancia en la que se medirán en primera instancia Francia y España.
Posteriormente será el turno de Inglaterra ante Argentina, selecciones que animarán un duelo con bastante historia.
Esta decisiva fase la podrás disfrutar de manera completa por Chilevisión, señal que te llevará una completísima cobertura a través de todas sus plataformas.
Programación de semifinales del Mundial por Chilevisión
Martes 14 de julio:
- Francia vs España: 15:00 horas en el Dallas Stadium
Miércoles 15 de julio:
- Inglaterra vs Argentina: 15:00 horas en el Atlanta Stadium
Ambos partidos los podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Cómo descargar la App MiCHV para ver las semifinales del final del Mundial
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar del Mundial 2026, debes realizar el siguiente proceso:
- En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
- Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
- Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.
Adicionalmente, la nueva versión de MICHV incorporó su versión web, donde puedes acceder a todo el contenido y disfrutar de sus distintas señales en vivo.