¿Se viene otro cambio? FIFA estudiará ampliar los cupos de cara al Mundial 2030

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, abordó la chance de aumentar a 64 los cupos para la próxima cita planetaria. “Todas las naciones deberían poder soñar con participar”, comentó.

En plena recta final del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió a la posibilidad de ampliar los cupos para la cita planetaria del 2030.

La idea de pasar de 48 a 64 selecciones para el siguiente torneo sigue siendo examinada, algo que se tendría en mente pensando en los 100 años de la primera disputa.

Al respecto, el máximo dirigente del fútbol afirmó que “es un tema que se analizará y debatirá en los comités pertinentes tras este Mundial”.





Infantino se pronuncia por posible Mundial con 64 selecciones

En entrevista con Blue Sport, el líder del organismo internacional indicó que “al organizar un Mundial, es importante hacerlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica, sino para el mundo entero”.

“Todas las naciones deberían poder soñar con participar. Es evidente que la calidad de los equipos es altísima, y ​​sigue mejorando en todo el mundo. Si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en el Mundial, carecerán del incentivo necesario para seguir progresando”, añadió.

Cabe recordar que el Mundial 2030 tendrá de forma inédita seis sedes: Argentina, Uruguay, Paraguay, Portugal, España y Marruecos.

De manera preliminar, el objetivo es que los 64 clasificados sean exclusivamente para dicho torneo, retornando a las 48 participantes en la edición 2034 que será en Arabia Saudita.