La sentida despedida de pareja de Jayden Adams en redes sociales: “Hasta que nos volvamos a encontrar”

Aqueelah Chloe Adendorf publicó un emotivo mensaje en honor al futbolista, quien perdió la vida a los 25 años tras disputar el Mundial 2026.

Sigue la consternación por la muerte del futbolista Jayden Adams, quien representó a Sudáfrica en el Mundial 2026 disputando 3 partidos.

En medio de los mensajes de condolencias y apoyo a sus seres queridas, la pareja del jugador de 25 años publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

A través de su Instagram, Aqueelah Chloe Adendorf, despidió al jugador expresando que “no hay palabras para describir el dolor que siento”.





Pareja de Jayden Adamas publica emotivo mensaje

La joven subió una foto tomada de la mano con el volante que militaba en el Mamelodi Sundowns, manifestando: “Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos”.

“No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre”, agregó.

Finalmente, Chloe Adendorf remarcó que “hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa en paz, mi ángel. Te amo siempre y para siempre”.

Respecto a las causas del deceso, las autoridades de Sudáfrica y el propio club de Adams solicitaron respeto y evitar las especulaciones.

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