La IA ya eligió: Quién ganará la semifinal entre Francia vs España en el Mundial 2026

Francia y España disputarán este martes el pase a la final de la Copa del Mundo y la inteligencia artificial ya tiene un ganador. Le preguntaron a Chat GPT por su pronóstico y esta es su respuesta.

Francia y España disputarán este martes uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Las dos potencias europeas se enfrentarán por un cupo en la final, en un duelo que el propio Lamine Yamal definió como una verdadera “final anticipada“.

En la antesala de esta semifinal del Mundial 2026, le pedimos a ChatGPT que analizara distintos factores para proyectar al posible ganador:

La profundidad de los planteles.

El momento de sus principales figuras.

La experiencia en instancias decisivas.

Los registros con los que llegan al partido.

La IA consideró el rendimiento mostrado por ambas selecciones en la actual edición de la Copa del Mundo desarrollada en Estados Unidos, México y Canadá, junto con las proyecciones de analistas internacionales, para entregar un veredicto sobre quién tiene mayores opciones de avanzar a la gran final.





Francia vs España semifinal Mundial 2026: El resultado según la IA

De acuerdo al análisis de la inteligencia artificial, “España domina la posesión y crea más volumen de juego, pero Francia castiga con enorme eficacia cuando encuentra espacios”.

Por eso, “un 2-1 para Francia con remontada en la segunda mitad” es uno de los marcadores más plausibles según el comportamiento observado de ambas selecciones en el torneo.

En la misma línea, la IA detalló en probabilidades los posibles resultados:

Victoria de Francia en los 90 minutos: 52%

Empate tras los 90 minutos: 26%

Victoria de España en los 90 minutos: 22%.

Ahora, ese 26% de empate debe dividirse entre los escenarios posibles del alargue.

En mi análisis previo estimé que, una vez en la prórroga:

55% de las veces el partido se resuelve antes de los penales .

de las veces el partido se resuelve . 45% de las veces termina en tanda de penales.

Francia vs. España: Minuto a minuto simulado por la IA

Primer tiempo

6′: España monopoliza la posesión desde el inicio. Pedri y Martín Zubimendi controlan el ritmo del partido, mientras Francia espera ordenada para salir con velocidad.

18′: Primera ocasión clara.Kylian Mbappé rompe por izquierda, supera a su marcador y asiste a Ousmane Dembélé, cuyo remate es contenido por Unai Simón.

24′: Aurélien Tchouaméni recibe tarjeta amarilla por una falta táctica sobre Pedri cuando iniciaba un contraataque.

35′: GOL DE ESPAÑA (0-1) . Lamine Yamal desequilibra por la banda derecha, supera a Theo Hernández y envía un centro raso al corazón del área. Mikel Oyarzabal anticipa a William Saliba y define de primera para abrir el marcador. Francia 0-1 España.

Descanso: España se marcha con ventaja gracias a su dominio del balón (60% de posesión), aunque Francia ha generado peligro cada vez que logra correr.

Segundo tiempo

52′: Didier Deschamps adelanta varios metros a su equipo. Francia comienza a presionar mucho más arriba.

59′: Robin Le Normand ve la amarilla tras sujetar a Mbappé cuando escapaba en velocidad.

64′: GOL DE FRANCIA (1-1) . España pierde un balón en salida. Adrien Rabiot recupera y encuentra rápidamente a Mbappé. El capitán francés asiste a Ousmane Dembélé, que define cruzado ante Unai Simón. Francia 1-1 España.

73′: España vuelve a controlar la posesión. Pedri estrella un remate en un defensor y Nico Williams obliga a Mike Maignan a realizar una gran intervención.

81′: La ocasión más clara del partido. Mbappé encara nuevamente, deja atrás a dos rivales y su disparo golpea el poste.

86′: GOL DE FRANCIA (2-1) . España adelanta sus líneas buscando el triunfo. Francia recupera cerca de su área. Rabiot lanza un pase largo para Mbappé. El delantero gana la carrera y, antes de ingresar al área, asiste a Rayan Cherki, que define con un remate colocado para completar la remontada de Francia por 2-1 ante España.

90+4′: España busca desesperadamente el empate. Un cabezazo de Mikel Merino pasa apenas desviado.

90+6′: Final del partido.

Resultado proyectado: Francia 2-1 España





Francia vs España: Goles, tarjetas y figura del partido según la IA

Autores de los goles:

Mikel Oyarzabal (España): minuto 35.

Ousmane Dembélé (Francia): minuto 64.

Rayan Cherki (Francia): minuto 86.

Tarjetas amarillas:

Aurélien Tchouaméni (Francia)

Robin Le Normand (España)

Figura del partido:

Kylian Mbappé

Aunque no marca en esta simulación, “participa directamente en los dos goles franceses con una asistencia y siendo el principal generador de peligro durante toda la segunda mitad“, cerró la IA.