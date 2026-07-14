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Francia vs España | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

España demostró gran jerarquía y batió a Francia en la primera semifinal del Mundial, soñando con alcanzar su segunda estrella.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

España se convirtió en el primer finalista del Mundial, luego de vencer 2-0 a Francia en Dallas en un partido en el que fue muy superior.

Los goles de Mikel Oyarzabal de penal y Pedro porro instalaron a La Furia Roja en el último encuentro del torneo, anulando completamente a las figuras de Los Galos.

Los Hispanos sueñan con alcanzar su segunda estrella, intentado repetir la gran actuación en Sudáfrica 2010.

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