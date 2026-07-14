Francia vs España | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

España demostró gran jerarquía y batió a Francia en la primera semifinal del Mundial, soñando con alcanzar su segunda estrella.

España se convirtió en el primer finalista del Mundial, luego de vencer 2-0 a Francia en Dallas en un partido en el que fue muy superior.

Los goles de Mikel Oyarzabal de penal y Pedro porro instalaron a La Furia Roja en el último encuentro del torneo, anulando completamente a las figuras de Los Galos.

Los Hispanos sueñan con alcanzar su segunda estrella, intentado repetir la gran actuación en Sudáfrica 2010.