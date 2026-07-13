Sorpresa en el Mundial: Dan a conocer el árbitro de la esperada semifinal Argentina-Inglaterra

Tras los ajustados triunfos de La Albiceleste ante Egipto y Suiza, el desempeño del árbitro fue tema, ya que tanto el conjunto africano como europeo se sintieron perjudicados.

Este martes comenzarán las semifinales de la Copa del Mundo 2026, donde se enfrentarán en Dallas, Texas, Francia y España.

Un día después será el turno de Inglaterra y Argentina, que se verán las caras una vez más en una cita planetaria en un duelo que promete mucha emoción.

Tras los ajustados triunfos de La Albiceleste ante Egipto y Suiza, la labor arbitral fue tema, donde tanto el conjunto africano como europeo se sintieron perjudicados.

Por esta razón, había mucha expectación en la designación de los jueces de cara a la segunda semifinal del mundial.





FIFA oficializa a los árbitros para Argentina vs Inglaterra

A través de sus redes sociales, la FIFA dio a conocer que el árbitro principal será el estadounidense Ismail Elfath, quien estará acompañado de sus compatriotas Corey Parker (asistente 1) y Kyle Atkins (asistente 2).

Además, los italianos Maurizio Mariani (cuarto árbitro) y Daniele Bindoni (árbitro asistente) completarán la nómina a la espera de la oficialización de los jueces que estarán a cargo del VAR.