Argentina vs Inglaterra: Dónde ver EN VIVO, GRATIS y ONLINE la semifinal del Mundial

Atlanta es el escenario para el esperado partido de Argentina con Inglaterra, selecciones que sueñan con meterse en la gran final del Mundial.

Argentina salta a la cancha para jugar la segunda semifinal del Mundial, enfrentando este miércoles a Inglaterra en un partido repleto de historia.

La Albiceleste sueña con alcanzar nuevamente la final de la cita planetaria, aunque llega con lo justo desde el aspecto físico al vencer en el alargue a Suiza en la ronda anterior.

Su rival en esta oportunidad es una selección europea de marca mayor, quienes cuentan con varias figuras que pretenden ir en busca del título.





Argentina vs Inglaterra por el Mundial: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Argentina ante Inglaterra será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver online y gratis este esperado cruce.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Argentina vs Inglaterra GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver la segunda semifinal del Mundial, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.

¿A qué hora es el partido de Argentina vs Inglaterra?

El compromiso del vigente campeón contra Los Tres Leones inicia a las 15:00 horas de Chile de este miércoles 15 de julio, disputándose en el Atlanta Stadium.

La previa la puedes disfrutar desde las 13:30 horas por Chilevisión, donde habrá datos, formaciones y enviados especiales.