Impacto en el fútbol: Murió Alex Manninger, ex arquero que perdió la vida en fatal accidente

El ex portero austriaco perdió la vida a los 48 años en Salzburgo. Su carrera incluyó pasos por importantes clubes como Juventus y Arsenal.

El fútbol internacional está de luto. Este jueves se confirmó la muerte de Alex Manninger, ex arquero austriaco que falleció en un fatal accidente de tránsito.

Según consignó BBC Sports, el otrora guardameta perdió la vida a los 48 años luego de un choque entre el vehículo que conducía y un tren en Salzburgo, su ciudad natal.

La colisión se habría dado cerca de las 8:20 hora local, generando gran impacto en su país y en los clubes que defendió.

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La carrera de Alex Manninger

Nacido en junio de 1977, Manninger comenzó jugando en el Vorwärts Steyr de Austria, dando el gran salto en 1997 al ser fichado por el Arsenal.

Si bien fue mayoritariamente suplente del histórico David Seaman, una lesión del titular le permitió ser importante en la recta final de la temporada en 1998.

Además, el ex portero pasó por importantes elencos como Juventus, Espanyol de Barcelona, Udinese, Ausburgo y el Liverpool, entre otros.

En la Vecchia Signora fue compañero de Arturo Vidal en la campaña 2011-2012, ganando la Serie A en lo que fue el primer año del volante chileno en el club.

Una vez conocida la lamentable noticia, los equipos que representó lo despidieron con sentidos mensajes en redes sociales.

Oggi è un giorno tristissimo. Se n’è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune. Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo… pic.twitter.com/lLZnKs4tvg — JuventusFC (@juventusfc) April 16, 2026