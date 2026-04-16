Cristóbal Campos alista su regreso al fútbol: El permiso que espera para jugar en Tercera División

El arquero de 26 años espera resolver un último detalle antes de sumarse a su nuevo club, lo que marcará su retorno a la actividad.

A un año y medio de su grave accidente de tránsito, Cristóbal Campos afina detalles para sumarse al club Glorias Navales y regresar al fútbol.

El arquero sufrió la amputación parcial de su pie derecho en septiembre del 2024, situación que se dio tras chocar su vehículo en la Ruta 78 camino a Santiago.

Tras una extensa recuperación, en la que fue ayudado por familiares, amigos y el mundo del deporte, espera por un último detalle para competir en la Tercera División B, equivalente a la quinta categoría nacional.





El permiso que espera Cristóbal Campos para jugar en Glorias Navales

Actualmente, Campos aguarda por una autorización de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) debido a que la división en para jugadores Sub 23 más algunas excepciones para futbolistas profesionales.

De todas formas, Vicente Obligado, abogado y director ejecutivo de Glorias Navales, aclaró que el cupo ya se está tramitando y que no habría problemas en conseguirlo.

“En el club ya tenemos las excepciones con Franz Schultz, Kennan Sepúlveda, Matías Farías, Fernando Saavedra y Nicolás Vásquez”.

En ese punto, el dirigente remarcó que Campos “tiene que incoporarse como culaquier otro jugador. Tiene qe hacer una pequeña pretemporada, porque nosotros empezamos el torneo este fin de semana, por lo que no va a estar listo esa fecha”.

Consultado sobre los motivos para ficharlo, Obligado indicó que “tenemos un proyecto integral y nuestro entrenador, Alberto Rodríguez, lo conoce desde las inferiores de Universidad de Chile”.

El último equipo del portero de 26 años fue San Antonio Unido, compitiendo en la Segunda División Profesional en la temporada 2024.