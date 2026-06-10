Didier Deschamps lanza insólita frase en medio de críticas a Kylian Mbappé: “Debo ser estúpido”

El entrenador de la Selección de Francia se refirió a la posición del goleador, entregando particulares argumentos para ubicarlo como centrodelantero.

El entrenador de la Selección de Francia, Didier Deschamps, entregó llamativas declaraciones sobre el rol en la cancha de Kylian Mbappé.

El delantero ha generado debate en su país por si debe jugar como centrodelantero o abierto por el sector izquierdo, con el estratega optando por colocarlo más cerca del área.

Consultado por esto, el adiestrador recordó que el ariete viene jugando así desde hace varios años con un irónico comentario. “Debo ser estúpido, y debe haber habido muchos entrenadores estúpidos que lo han puesto en el centro del ataque en los equipos en los que ha jugado”.





“Durante los dos últimos años en el Real Madrid y su último año en el PSG. Lleva 3 años jugando en una posición central”, afirmó en declaraciones a The Guardian.

El comentario de Deschamps se dio en medio de especulaciones de roces en el vestuario de los galos, especialmente por la viralización de un video en el que Mbappé no se saluda con N’Golo Kanté.

Al respecto, el entrenador señaló que “Kylian antes de ser capitán, escuchaba, observaba (…) Asume este liderazgo fuera, también en el campo, y sabe que cuando habla, no habla en nombre propio, sino en nombre de todos los jugadores”.

¿Cuándo debuta Francia en el Mundial 2026?

Francia forma parte del Grupo I del Mundial junto a Senegal, Irak y Noruega. Su debut será el martes 16 de junio contra los africanos en el New Jersey Stadium a partir de las 15:00 horas.