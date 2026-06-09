No fueron al Mundial pero estuvieron en el álbum: Los chilenos que aparecen en la edición de Francia 98 pese a su ausencia

Ocho fueron los jugadores nacionales que aparecen en la edición mundialera y que no viajaron al viejo continente.

Éramos tan felices en 1998. Era el regreso de Chile a las Copas del Mundo después de 12 años de ausencia producto de un castigo impuesto por la FIFA a raíz del “Maracanazo”.

Tanto fue el entusiasmo que más de 2.000 chilenos viajaron a Francia para estar presentes en la cita planetaria.

Rodrigo Goldberg no fue uno de ellos. Pese haber sido parte del equipo que disputó las clasificatorias para ese torneo, “Polaco” no fue convocado por Nelson Acosta para la cita mundialera.

Sin embargo, el exfutbolista junto a otros jugadores de la época, aparecen en el álbum de Francia 98, sin haber integrado la delegación nacional que disputó el evento planetario .





El álbum de Francia 98, es la edición con más errores dentro de las colecciones mundialeras. En aquel álbum aparecen ocho futbolistas que finalmente se quedaron en casa.

En la presente edición de 2026, también hay varios jugadores que aparecen entre las láminas y no participarán en el torneo planetario.

Esto se debe a que la impresión de las figuritas, comienza meses antes de que los países den a conocer sus nóminas definitivas.