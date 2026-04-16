Brillante: Alexandra Osorio ganó el primer oro para Chile en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La ciclista nacional se impuso en la contrarreloj femenina, logrando la quinta medalla para nuestro país en Panamá 2026.

El Team Chile obtuvo su primero oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, luego que Alexandra Osorio se impusiera en el ciclismo de ruta.

La nacional se impuso en la contrarreloj femenina, estableciendo un tiempo de 21:19.52 en la exigente prueba.

Más atrás quedaron la colombiana Valeria Vargas y la brasileña Maite Coelho Da Silva, quienes completaron el podio en esta jornada.

Gracias a este resultado, la delegación nacional ya suma cinco preseas en los primeros días de competencia, abriendo el apetito para las próximas jornadas.

Cabe recordar que este megaevento juvenil tiene a 155 representantes del Team Chile, apostando a tener un gran desempeño en la cita que culmina el próximo 25 de abril.