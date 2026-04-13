Team Chile sumó su primer bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

El luchador Valentino Godoy obtuvo la primera primera presea para la delegación chilena tras remontar su duelo frente al peruano Adrián Riques.

El Team Chile tuvo una destacada jornada en el Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, logrando inaugurar su participación en el medallero gracias a una emocionante actuación en la lucha.

El primer triunfo para la delegación chilena llegó de la mano del luchador Valentino Godoy, quien se quedó con la medalla de bronce en la categoría 71 kilos estilo libre.

El deportista nacional protagonizó un combate lleno ante el peruano Adrián Riques y pese a comenzar abajo por 0-4, logró una notable remontada y terminó imponiéndose por 12-6, asegurando la primera presea para Chile en la competencia.





Programación del Team Chile para el martes 14 de abril

El Team Chile continuará con sus desafíos en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026 durante este martes 14 de abril.

Revisa aquí la programación:

¡SIGUE LO BUENOOO! 🇵🇦🙌🎉 Este martes continúa la acción en los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026 🇵🇦 y el Team Chile 🇨🇱 está preparado para brillar ✨. Les dejamos la programación en horario de Chile continental 🇨🇱. Pueden seguir tooodas las competencias en la… pic.twitter.com/G6GeXPdNVa — Team Chile (@TeamChile_COCH) April 14, 2026

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