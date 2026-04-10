Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: Dónde ver ONLINE y GRATIS al Team Chile

155 deportistas nacionales estarán en uno de los eventos deportivos más importantes de la región, buscando dejar en lo más alto la bandera de nuestro país.

Este fin de semana comienzan los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, uno de los acontecimientos deportivos más importantes de este año en la región.

El megaevento juvenil reunirá a más de dos mil atletas de 15 países, entre los que estarán 155 representantes del Team Chile.

La delegación nacional estará en 19 disciplinas, apostando a tener un buen desempeño en la cita que es para jóvenes de entre 13 y 19 años.





Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Dónde verlos GRATIS

Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 serán transmitidos por el canal de CHV Deportes.

Adicionalmente, en la App MiCHV podrás seguir de forma online y completamente gratis esta verdadera fiesta del deporte continental.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver los Suramericanos de la Juventud 2026

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver los diferentes deportes, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego en Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego en Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Fechas de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

La competencia comenzará el domingo 12 de abril, extendiéndose hasta el 25 del mismo mes con la ceremonia de clausura.