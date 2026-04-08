Una tenimesista y un judoca: Team Chile anuncia abanderados para los Juegos Suramericanos de la Juventud

La delegación nacional competirá en 19 deportes en el evento que este año se desarrollará en Panamá. Conoce todos los detalles acá.

El Team Chile anunció este miércoles los abanderados para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, evento que se realizará en Panamá.

Los elegidos en esta ocasión fueran la tenimesista Catalina Ramírez y el judoca Joaquín Díaz, quienes liderarán la nutrida delegación nacional.

Ramírez viene de un buen desempeño en el Sudamericano U19 de Chapecó, Brasil, consiguiendo medallas en dobles y equipos.

Por su parte, Díaz compitió este año en los campeonatos nacionales y federados de judo con grandes resultados, apostando a llegar a lo más alto en la cita continental.





Team Chile competirá en 19 deportes en Panamá 2026

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se desarrollarán entre el 12 y 25 de abril, instancia en la que el Team Chile estará representado por 155 deportistas.

Nuestro país competirá en 19 deportes, donde la atleta más joven es Fernanda Villavicencio (13 años, Gimnasia Artística), mientras que el mayor es Daniel Barrera (19 años, Básquetbol 3×3).

La delegación nacional incluye a la nadadora Laura Fingerhuth, quien es la única que ha sido medallista en unos Juegos Bolivarianos adultos.

Otro “experimentado” es Arturo Rossel, gimnasta que se subió al podio al conquistar una presea en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.