Chile vs Bolivia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Sudamericano Sub 17

La Roja se juega el pasaje al Mundial Sub 17 contra Bolivia, partido que es válido por los playoffs del Sudamericano de la categoría.

La Selección Chilena Sub 17 disputa un partido crucial este jueves por los playoffs del Sudamericano de la categoría, chocando contra Bolivia en la búsqueda de clasificar al Mundial.

Tras quedar en el cuarto lugar de su grupo, La Roja pasó a la zona de repechaje en la que necesita de una victoria para acceder directamente a la cita planetaria de Qatar.

De no conseguirlo, los dirigidos por Ariel Leporati tendrán una última chance frente al perdedor del cruce entre Uruguay y Venezuela.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile Sub 17 vs Bolivia?

El partido de Chile ante Bolivia, válido por los playoffs del Sudamericano Sub 17, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, la plataforma de streaming DGO emitirá este trascendental cotejo de manera online, por lo que debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Bolivia por el Sudamericano Sub 17

El compromiso del combinado nacional contra La Verde inicia a las 19:00 horas de Chile de este jueves 16 de abril.

El escenario para el gran cruce es el Estadio Ameliano Villeta de Paraguay, país que es sede de todo el certamen continental.