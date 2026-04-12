Chile vs Ecuador: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Sudamericano Sub 17

Por la última fecha del Sudamericano Sub 17, La Roja juega una verdadera final contra Ecuador buscando su clasificación al Mundial de la categoría.

La Selección Chilena Sub 17 enfrenta a Ecuador en un partido trascendental por el Sudamericano, buscando este domingo su clasificación al Mundial de la categoría.

La Roja viene de vencer a Paraguay y alcanzó el tercer lugar del Grupo A con 4 puntos, quedando por debajo de su rival de esta tarde y de Uruguay.

En ese escenario, el combinado nacional necesita ganar y esperar un empate o derrota de Colombia, que tiene las mismas unidades, contra el conjunto guaraní, lo que le permitiría quedar entre los dos mejores de su zona y acceder de manera directa a la cita planetaria.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile Sub 17 vs Ecuador?

El partido de Chile ante Paraguay, válido por la fecha 5° del Sudamericano Sub 17, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá este importante duelo de manera online, por lo que debes tener activo tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Ecuador por el Sudamericano Sub 17

El compromiso de los dirigidos por Ariel Leporati contra La Tri inicia a las 19:00 horas de Chile de este domingo 12 de abril, disputándose en Paraguay.