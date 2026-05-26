Nacional vs Coquimbo Unido: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido Copa Libertadores

Coquimbo Unido, que ya está clasificado a los octavos de final, buscará en Uruguay quedar en el primer lugar del Grupo B.

Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, está realizando una gran campaña en la Copa Libertadores, donde ya aseguró un lugar en los octavos de final.

Los Piratas se ubican en el primer lugar de la zona y esta noche visitan a Nacional en Montevideo, donde un empate les asegura pasar como líderes a la fase de los 16 mejores.

El otro partido de la zona y que se jugará a la misma hora, lo animarán en Lima Universitario y Tolima de Colombia, que por el momento es segundo.





Nacional vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores: Dónde ver EN VIVO y GRATIS

El partido de Nacional ante Coquimbo Unido, válido por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, será transmitido en vivo por la señal de Chilevisión.

Asimismo, podrás ver el partido gratis por la App MiCHV, el sitio de CHV Deportes y la cuenta de YouTube de Chilevisión.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Nacional vs Coquimbo Unido GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este gran cruce, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

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¿A qué hora es el partido de Nacional vs Coquimbo Unido?

El compromiso de los uruguayos contra el elenco aurinegro comienza a las 20:30 horas de Chile de este martes 26 de mayo, disputándose en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo y donde el árbitro designado es el argentino Maximiliano Ramírez.