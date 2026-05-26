Coquimbo gana su grupo de Copa Libertadores pese a caer por la mínima ante Nacional de Uruguay

El elenco pirata avanzó a los octavos de final del certamen en la primera posición de su zona gracias al empate sin goles entre Universitario y Tolima.

Coquimbo Unido cayó por la cuenta mínima frente a Nacional en Montevideo pero de todas maneras, avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América en la primera ubicación de su grupo.

Los aurinegros fueron superados los primeros minutos del partido, tanto así que a los 7 minutos, Gómez anotó para los charrúas el tanto que a la postre se transformaría en definitivo.

El elenco pirata jugó con uno más gran parte del encuentro gracias a la expulsión de Tomás Viera luego de una fuerte entrada sobre salinas, la cual fue revisada por el VAR.





Pese a la derrota, Coquimbo finalizó su participación en la cima del Grupo B con 10 puntos, dos más que Tolima que fue segundo con 8 unidades. Nacional por su parte también sumó 8, pero la diferencia de gol los ubicó en la tercera posición de la zona y jugarán el repechaje de la Copa Sudamericana.

Cabe recordar que el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores se realizará este viernes 29 de mayo en Luque, Paraguay.