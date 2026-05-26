Animales, colores y más: Los apodos de las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026

Como en cada encuentro mundialero, hay un detalle que siempre llama la atención: Los sobrenombres de los equipos que representan a cada país. Algunos están inspirados en animales y varios hacen referencia a símbolos históricos o culturales de sus países.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia. La cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá reunirá por primera vez a 48 selecciones, cada una con una identidad propia marcada por su historia, cultura y tradición futbolera.

Dentro de esas características, hay un detalle que siempre llama la atención: Los apodos de los equipos nacionales. Algunos están inspirados en animales, otros en colores patrios y varios hacen referencia a símbolos históricos o culturales.

A continuación, el desglose completo de los 48 equipos que jugarán el Mundial 2026 y los sobrenombres con los que son conocidos en el planeta fútbol.

Los apodos de las 48 selecciones del Mundial 2026

Alemania

Nationalelf (Once nacional)

Die Mannschaft (El equipo)

Arabia Saudita

Los Halcones Verdes

Los Hijos del Desierto

Los Verdes

Argelia

Les Fennecs (Los Zorros del Desierto)

Los Guerreros del Desierto

Argentina

La Albiceleste

Los Gauchos

Australia

Los Socceroos

Austria

Das Team (El Equipo)

Die Rot-Weiss-Roten (Los Rojiblancos)

Bélgica

Los Diablos Rojos

Bosnia y Herzegovina

Zmajevi (Los Dragones)

Zlatni Ljiljani (Los Lirios Dorados)

Brasil

La Canarinha

La Verdeamarela

Scratch

Cabo Verde

Los Tiburones Azules

Canadá

Los Canucks

Les Rouges (Los Rojos)

Catar

Los Marrones

Al-Anabi

Colombia

Los Cafeteros

La Tricolor

Corea del Sur

Los Rojos

Los Guerreros Taeguk

Los Tigres de Asia

Costa de Marfil

Los Elefantes

Croacia

Vatreni (Los Fieros)

Kockasti (Los Ajedrezados)

Curazao

La Familia Azul

Ecuador

La Tri

La Tricolor

Egipto

Los Faraones

Escocia

El Ejército de Tartán

Los Azules Oscuros

España

La Roja

La Furia Roja

Estados Unidos

Las Barras y Las Estrellas

Los Yanquis

Francia

Los Azules

Los Gallos

Los Tricolores

Ghana

Las Estrellas Negras

Haití

Los Granaderos

Los Rojiazul

Inglaterra

Los Tres Leones

Los Creadores

Irak

Los Leones de Mesopotamia

Irán

Los Príncipes de Persia

Japón

Los Samuráis Azules

Claveles

Jordania

Al Nashama (Los Valientes)

Marruecos

Los Leones del Atlas

México

El Tri

El Tricolor

Noruega

Los Vikingos

Nueva Zelanda

All Whites

Países Bajos

La Naranja Mecánica

Los Tulipanes

Panamá

Los Canaleros

La Marea Roja

Paraguay

La Albirroja

Los Guaraníes

Portugal

El equipo de los Escudos

Los Lusos

República Checa

Narodak (Equipo nacional)

Los Leones Checos

República Democrática del Congo

Los Leopardos

Senegal

Los Leones de Teranga

Sudáfrica

Bafana Bafana

Suecia

Blågult (Los azules y amarillos)

Los Vikingos Amarillos

Suiza

La Nati

Rossocrociati (Los Cruces Rojas)

Túnez

Las Águilas de Cartago

Turquía

Ay-Yıldızlılar (Los de la Luna y la Estrella)

Uruguay

La Celeste

Uzbekistán

Los Lobos Blancos