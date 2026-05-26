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Animales, colores y más: Los apodos de las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026

Como en cada encuentro mundialero, hay un detalle que siempre llama la atención: Los sobrenombres de los equipos que representan a cada país. Algunos están inspirados en animales y varios hacen referencia a símbolos históricos o culturales de sus países.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

El Mundial 2026 será el más grande de la historia. La cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá reunirá por primera vez a 48 selecciones, cada una con una identidad propia marcada por su historia, cultura y tradición futbolera.

Dentro de esas características, hay un detalle que siempre llama la atención: Los apodos de los equipos nacionales. Algunos están inspirados en animales, otros en colores patrios y varios hacen referencia a símbolos históricos o culturales.

A continuación, el desglose completo de los 48 equipos que jugarán el Mundial 2026 y los sobrenombres con los que son conocidos en el planeta fútbol.

Los apodos de las 48 selecciones del Mundial 2026

Alemania

  • Nationalelf (Once nacional)
  • Die Mannschaft (El equipo)

Arabia Saudita

  • Los Halcones Verdes
  • Los Hijos del Desierto
  • Los Verdes

Argelia

  • Les Fennecs (Los Zorros del Desierto)
  • Los Guerreros del Desierto

Argentina

  • La Albiceleste
  • Los Gauchos

Australia

  • Los Socceroos

Austria

  • Das Team (El Equipo)
  • Die Rot-Weiss-Roten (Los Rojiblancos)

Bélgica

  • Los Diablos Rojos

Bosnia y Herzegovina

  • Zmajevi (Los Dragones)
  • Zlatni Ljiljani (Los Lirios Dorados)

Brasil

  • La Canarinha
  • La Verdeamarela
  • Scratch

Cabo Verde

  • Los Tiburones Azules

Canadá

  • Los Canucks
  • Les Rouges (Los Rojos)

Catar

  • Los Marrones
  • Al-Anabi

Colombia

  • Los Cafeteros
  • La Tricolor

Corea del Sur

  • Los Rojos
  • Los Guerreros Taeguk
  • Los Tigres de Asia

Costa de Marfil

  • Los Elefantes

Croacia

  • Vatreni (Los Fieros)
  • Kockasti (Los Ajedrezados)

Curazao

  • La Familia Azul

Ecuador

  • La Tri
  • La Tricolor

Egipto

  • Los Faraones

Escocia

  • El Ejército de Tartán
  • Los Azules Oscuros

España

  • La Roja
  • La Furia Roja

Estados Unidos

  • Las Barras y Las Estrellas
  • Los Yanquis

Francia

  • Los Azules
  • Los Gallos
  • Los Tricolores

Ghana

  • Las Estrellas Negras

Haití

  • Los Granaderos
  • Los Rojiazul

Inglaterra

  • Los Tres Leones
  • Los Creadores

Irak

  • Los Leones de Mesopotamia

Irán

  • Los Príncipes de Persia

Japón

  • Los Samuráis Azules
  • Claveles

Jordania

  • Al Nashama (Los Valientes)

Marruecos

  • Los Leones del Atlas

México

  • El Tri
  • El Tricolor

Noruega

  • Los Vikingos

Nueva Zelanda

  • All Whites

Países Bajos

  • La Naranja Mecánica
  • Los Tulipanes

Panamá

  • Los Canaleros
  • La Marea Roja

Paraguay

  • La Albirroja
  • Los Guaraníes

Portugal

  • El equipo de los Escudos
  • Los Lusos

República Checa

  • Narodak (Equipo nacional)
  • Los Leones Checos

República Democrática del Congo

  • Los Leopardos

Senegal

  • Los Leones de Teranga

Sudáfrica

  • Bafana Bafana

Suecia

  • Blågult (Los azules y amarillos)
  • Los Vikingos Amarillos

Suiza

  • La Nati
  • Rossocrociati (Los Cruces Rojas)

Túnez

  • Las Águilas de Cartago

Turquía

  • Ay-Yıldızlılar (Los de la Luna y la Estrella)

Uruguay

  • La Celeste

Uzbekistán

  • Los Lobos Blancos

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