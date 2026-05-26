Animales, colores y más: Los apodos de las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026
Como en cada encuentro mundialero, hay un detalle que siempre llama la atención: Los sobrenombres de los equipos que representan a cada país. Algunos están inspirados en animales y varios hacen referencia a símbolos históricos o culturales de sus países.
El Mundial 2026 será el más grande de la historia. La cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá reunirá por primera vez a 48 selecciones, cada una con una identidad propia marcada por su historia, cultura y tradición futbolera.
Dentro de esas características, hay un detalle que siempre llama la atención: Los apodos de los equipos nacionales. Algunos están inspirados en animales, otros en colores patrios y varios hacen referencia a símbolos históricos o culturales.
A continuación, el desglose completo de los 48 equipos que jugarán el Mundial 2026 y los sobrenombres con los que son conocidos en el planeta fútbol.
Los apodos de las 48 selecciones del Mundial 2026
Alemania
- Nationalelf (Once nacional)
- Die Mannschaft (El equipo)
Arabia Saudita
- Los Halcones Verdes
- Los Hijos del Desierto
- Los Verdes
Argelia
- Les Fennecs (Los Zorros del Desierto)
- Los Guerreros del Desierto
Argentina
- La Albiceleste
- Los Gauchos
Australia
- Los Socceroos
Austria
- Das Team (El Equipo)
- Die Rot-Weiss-Roten (Los Rojiblancos)
Bélgica
- Los Diablos Rojos
Bosnia y Herzegovina
- Zmajevi (Los Dragones)
- Zlatni Ljiljani (Los Lirios Dorados)
Brasil
- La Canarinha
- La Verdeamarela
- Scratch
Cabo Verde
- Los Tiburones Azules
Canadá
- Los Canucks
- Les Rouges (Los Rojos)
Catar
- Los Marrones
- Al-Anabi
Colombia
- Los Cafeteros
- La Tricolor
Corea del Sur
- Los Rojos
- Los Guerreros Taeguk
- Los Tigres de Asia
Costa de Marfil
- Los Elefantes
Croacia
- Vatreni (Los Fieros)
- Kockasti (Los Ajedrezados)
Curazao
- La Familia Azul
Ecuador
- La Tri
- La Tricolor
Egipto
- Los Faraones
Escocia
- El Ejército de Tartán
- Los Azules Oscuros
España
- La Roja
- La Furia Roja
Estados Unidos
- Las Barras y Las Estrellas
- Los Yanquis
Francia
- Los Azules
- Los Gallos
- Los Tricolores
Ghana
- Las Estrellas Negras
Haití
- Los Granaderos
- Los Rojiazul
Inglaterra
- Los Tres Leones
- Los Creadores
Irak
- Los Leones de Mesopotamia
Irán
- Los Príncipes de Persia
Japón
- Los Samuráis Azules
- Claveles
Jordania
- Al Nashama (Los Valientes)
Marruecos
- Los Leones del Atlas
México
- El Tri
- El Tricolor
Noruega
- Los Vikingos
Nueva Zelanda
- All Whites
Países Bajos
- La Naranja Mecánica
- Los Tulipanes
Panamá
- Los Canaleros
- La Marea Roja
Paraguay
- La Albirroja
- Los Guaraníes
Portugal
- El equipo de los Escudos
- Los Lusos
República Checa
- Narodak (Equipo nacional)
- Los Leones Checos
República Democrática del Congo
- Los Leopardos
Senegal
- Los Leones de Teranga
Sudáfrica
- Bafana Bafana
Suecia
- Blågult (Los azules y amarillos)
- Los Vikingos Amarillos
Suiza
- La Nati
- Rossocrociati (Los Cruces Rojas)
Túnez
- Las Águilas de Cartago
Turquía
- Ay-Yıldızlılar (Los de la Luna y la Estrella)
Uruguay
- La Celeste
Uzbekistán
- Los Lobos Blancos