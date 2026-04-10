El complejo problema de salud que tuvo futbolista de Unión La Calera: Está en proceso de recuperación

Los Cementeros publicaron un parte médico sobre el defensor Javier Saldías, quien vivió una delicada situación.

Unión La Calera entregó detalles del complejo problema de salud que tuvo Javier Saldías, futbolista del club que sufrió un “tromboembolismo pulmonar”.

El lateral derecho estuvo ausente de los últimos dos partidos de Los Cementeros, generando inquietud por algunas complicaciones en su cuerpo.

A través de sus redes sociales, el club detalló que “luego de haber recibido su debido tratamiento en todo momento, el jugador ya se encuentra hace unos días en su hogar continuando con su respectiva recuperación”.





Adicionalmente, el elenco de la Región de Valparaíso indicó que en el área médica de club “hemos estado monitoreando y acompañando a Javier en cada fase de recuperación, manteniendo plena atención en las mejorías que ha presentado”.

“Desde nuestra institución, le enviamos al jugador todas nuestras fuerzas y los mayores deseos de recuperación en este momento de salud que atraviesa”.

El medio de esta situación, el defensa fue apoyado con un emotivo mensaje por Universidad de Concepción, club en el que jugó más de 100 partidos oficiales.

Los números de Javier Saldías este 2026

Saldías llegó a La Calera como refuerzo para la temporada 2025, disputando hasta el momento un total de 6 partidos en los que no marcó goles.

Su última aparición en cancha fue el 24 de marzo, día en que arrancó como titular en el triunfo de su equipo 1-0 ante Universidad de Chile por la Copa de la Liga.