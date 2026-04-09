Tras ratificación de castigo a La Calera: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera

La sanción implicó que Los Cementeros, que utilizaron seis extranjeros en dos partidos, queden con solamente cuatro puntos.

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó este miércoles la sanción a Unión La Calera, quitándole seis puntos por “alineación indebida”.

Pese a los descargos, Los Cementeros fueron sancionados por utilizar seis extranjeros en cancha en los partidos contra Everton y Cobresal en la Liga de Primera.

Dichos encuentros habían finalizado con triunfo para el cuadro de la Región de Valparaíso, pero hubo un giro que terminó dando a sus rivales como vencedores por un marcador de 3-0.





Sanción a La Calera genera cambios en la tabla de posiciones

La radical medida provocó cambios en la tabla de posiciones, con La Calera bajando a los últimos lugares debido a la resta de unidades.

En concreto, los dirigidos por Martín Cicotello descendieron al último lugar con solamente 4 puntos, igualando la línea de Deportes Concepción y pasando a pelear por no perder la categoría.

La única alternativa que le quedaría a la dirigencia para revertir este caso es acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde el análisis y la resolución podría tardar algunos meses.

Tabla de posiciones Liga de Primera