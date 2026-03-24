La Calera amarga el estreno de Fernando Gago y se impone a la U en la Copa de la Liga

Los Cementeros vencieron al Romántico Viajero en el debut del entrenador argentino, quien tuvo que lamentar la temprana lesión de Juan Martín Lucero.

Un amargo debut tuvo Fernando Gago como entrenador de Universidad de Chile, luego que su equipo cayera 1-0 ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.

Por la fecha 2° del Grupo D, Los Azules se inclinaron ante un conjunto Cementero que pegó en momento preciso y se quedó con una victoria clave en el Estadio Nacional.

La jornada arrancó de mala manera para el cuadro laico con la lesión de Juan Martín Lucero, quien fue reemplazado a los 8 minutos por molestias físicas que generan otra alarma.

El reemplazante del Gato fue Elías Rojas, joven de 18 años que contó una chance clara a los 12′ al estrellar un remate al palo.

La apertura de la cuenta llegó a los 25′ por medio de Bayron Oyarzo, quien culminó una buena jugada colectiva iniciada desde el sector derecho de los visitantes.





La U no pudo ante La Calera en la Copa de la Liga

En el segundo tiempo, el entrenador argentino intentó revertir la situación con el ingreso de Jhon Cortés que se ubicó por el sector izquierdo.

Sin embargo, las numerosas ausencias le terminaron pesando al Romántico Viajero que pudo llegar a la paridad con un cabezazo que fue contenido por el arquero Nicolás Avellaneda.

Con este resultado, la U queda con solamente un punto en la Copa de la Liga en las primeras dos jornadas, mientras que La Calera llega a 3 unidades.

El próximo desafío de Gago y compañía será por este mismo torneo frente a Audax Italiano el martes 31 de marzo, duelo que arrancará a las 18:00 horas.

Por su parte, el elenco de la Región de Valparaíso recibirá a Deportes La Serena el sábado 28 del mismo mes en el Estadio Nicolás Chahuán.