Ex jugador de Colo Colo y la U pide gestiones al gobierno por alza de la bencina: “Se viene pesado”

El otrora delantero, que fue candidato a concejal por Concón, se expresó por el importante aumentaro que tendrá la gasolina y el diésel a nivel nacional.

Rodolfo Moya, ex futbolista de Universidad de Chile y Colo Colo, entre otros, se manifestó en redes sociales luego del alza en los precios del combustible que regirá desde el 26 de marzo.

En concreto, la gasolina de 93 octanos registrará un aumento de $370 por litro, mientras que el diésel subirá $580 desde la mencionada fecha.

A través de sus redes sociales, el otrora delantero abordó este tema y afirmó que “aquí hay un tema externo y que afecta mundialmente, igual que la pandemia”.





Rodolfo Moya abordó alza de bencina en el país

El ex candidato a concejal por Concón (Independiente-RN) le mandó un mensaje al Ejecutivo comandado por el presidente José Antonio Kast.

“Quizas sería bueno que el gobierno vea la posibilidad de gestionar un bono, o algún medio para imitar lo que se hizo en Chile en pandemia, que se manejó de muy buena manera”, solicitó.

Moya insistió en que “si esto sigue, quizás se pueda mantener y sostener por un tiempo, ya que aún es incierto la normalidad”.

“Al final económicamente estámos bien preparados como país. Creo que estamos educados y maduros como para amortiguar como estado este tremendo golpe económico. Vamos Chile, se viene pesado el tema para el mundo”, concluyó.

Tras debutar en el profesionalismo en Everton de Viña del Mar, el ex atacante pasó por Universidad Católica, Austria Viena, la U, Huachipato, Audax Italiano, Colo Colo, Palestino y La Serena.

A esto hay que sumar que disputó seis partidos con la Selección Chilena entre 1998 y 2007.