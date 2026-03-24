El cariñoso mensaje de pareja de Fernando Gago tras ser presentado en la U: “Vamos”

Verónica Laffitte siguió atenta la primera conferencia de prensa del nuevo estratega de Los Azules, dedicándole un tierno mensaje en sus redes sociales.

Fernando Gago tuvo este lunes su presentación oficial como nuevo entrenador de Universidad de Chile, cuadro que apuesta a enmendar el rumbo luego de la salida de Francisco Meneghini.

En conferencia de prensa, el argentino explicó su metodología de trabajo y afirmó que su objetivo es conseguir los resultados “que la institución merece”.

Todo esto fue seguido muy de cerca por Verónica Laffitte, pareja del flamante estratega de Los Azules que le dedicó un cariñoso mensaje en sus redes sociales.





Pareja de Fernando Gago se expresa tras su llegada a la U

A través de una historia de Instagram, la odontóloga de profesión se pronunció por el arribo del trasandino compartiendo una captura con el buzo del cuadro laico.

“Vamos mi corazón”, escribió junto a un emoji de corazón azul, apoyando la decisión del adiestrador de iniciar una etapa en el Romántico Viajero.

La relación entre ambos comenzó desde hace varios años, luego que Gago se separara de su ex esposa y madre de tres de sus hijos, la reconocida tenista argentina Gisela Dulko.

En febrero de este año, un mes antes de firmar por la U, Laffitte y el el otrora futbolista festejaron el bautizo de su hijo Joaquín, celebración a la que llegaron amigos y familiares.

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