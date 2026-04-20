U. Católica vs Unión La Calera: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Universidad Católica cierra la fecha 10° de la Liga de Primera recibiendo a Unión La Calera, partido que se juega este lunes en el Claro Arena.

Universidad Católica y Unión La Calera bajan el telón de una nueva jornada de la Liga de Primera, enfrentándose este lunes en un partido crucial.

Los Cruzados llegan encendidos luego del triunfazo sobre Cruzeiro en la Copa Libertadores, buscando una nueva victoria que los llevaría al liderato de la tabla de posiciones del torneo.

Por su parte, Los Cementeros necesitan con urgencia sumar puntos para escapar de la zona de descenso, apostando a dar el golpe en condición de visitante.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs Unión La Calera?

El partido de Universidad Católica ante Unión La Calera, válido por la fecha 10° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá este importante encuentro de manera online. Para eso, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. Católica y La Calera por Liga de Primera

El compromiso de La Franja contra el conjunto de la Región de Valparaíso inicia a las 20:30 horas de Chile de este lunes 20 de abril.

El estadio en esta oportunidad es el Claro Arena, mientras que el árbitro designado fue Nicolás Gamboa.