El comentario de Johnny Herrera por alza de la bencina en Chile: “Les dije que…”

El ex arquero subió una historia en la que mostró el precio que pagó por cargar su vehículo, lanzando un irónico comentario.

Johnny Herrera no quedó ajeno al alza en el precio del combustible, manifestándose tras cargar bencina en su automóvil.

La gasolina tuvo un importante incremento de valor desde el pasado 26 de marzo, a lo que se sumó un nuevo aumento el pasado jueves 16 de abril en todo el país.

En escenario, el recordado ex futbolista de Universidad de Chile dio a conocer en sus redes sociales el alto monto que pagó en un servicentro nacional.





Johnny Herrera se expresa por alza de combustibles

En una historia de Instagram, el ex arquero bromeó con un comentario en el que menciona al gobierno del ex presidente Gabriel Boric.

“Les dije que era Boric a los hu… Jaja”, ironizó el ex arquero de 44 años , añadiendo emojis de risa y lamento y signos de exclamación.

La publicación se viralizó rápidamente entre los seguidores del Samurai, quien actualmente ejerce como comentarista en televisión.

Mira el mensaje acá