Quién es Sabastian Sawe, el primer atleta en terminar una maratón en menos de 2 horas

El keniano hizo historia en Londres al ganar la carrera en un inédito tiempo, marca que venía buscando desde hace varios años.

Sabastian Sawe hizo historia este domingo 26 de abril, consagrándose como el primer atleta en terminar una maratón en menos de dos horas.

El keniano completó la tradicional carrera de Londres en solamente una hora con 59 segundos y 30 segundos (1.59:30), entrando de lleno en los libros del deporte.

Más atrás quedó la marca de su compatriota Kelvin Kiptum, quien finalizó la Maratón de Chicago en 2:00:35 en octubre del 2023.





Sebastian Sawe, quién es el atleta que hizo historia en la maratón de Londres

Nacido en marzo de 1995, Sawe ha competido en 10.000 metros, en media maratón y en maratón completa por varios años.

Su carrera ha estado marcada por las victorias en Valencia, Berlín y Londres entre 2024 y 2025, a lo que suma un nuevo triunfo en la capital de Inglaterra.

El logro no llegó por accidente. El diario El País consignó que el africano se ha sometido a diversos controles en el últimpo tiempo, buscando tener todos los datos para cumplir con el reglamento e ir en busca de la cifra icónica.

Esto incluyó al menos 25 exámenes de sangre y orina el año pasado previo a una carrera en Alemania. Tras sus grandes rendimientos, World Athletics lo eligió como el atleta masculino de la temporada en su categoría.

“Empezamos bien la carrera y me sentí fuerte al acercarme a la meta. Cuando crucé la línea de llegada, vi el tiempo y me emocioné muchísimo”, comentó una vez cumplido el objetivo.