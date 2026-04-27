En plena recuperación de lesión: Captan a figura de la Premier League ebrio y durmiendo en un bar

Jack Grealish, actual jugador del Everton de Inglaterra, se quedó profundamente dormido tras acudir a un local junto a unos amigos.

Jack Grealish otra vez genera la atención en Inglaterra. El futbolista fue captado completamente dormido en un bar de Manchester en plena recuperación de una lesión.

El jugador del Everton, club en el que está a préstamo desde el Manchester City, se pasó de copas en un local tras juntarse con unos amigos.

La situación generó preocupación en territorio británico, teniendo en cuenta que no es el primer episodio que el talentoso mediocampista vive con el alcohol.





Revelan detalles de Jack Grealish durmiendo en un bar

Según consignó The Sun, el hecho se dio el pasado sábado 25 de abril cerca de las 16:30 horas, con el jugador acudiendo a un bar con algunos cercanos.

Tras estar cerca de una hora en el recinto, Grealish se acomodó en una silla y se quedó profundamente dormido al apoyar su cabeza con su brazo derecho.

“Se le pasaron las copas y no había manera de despertarlo, roncaba sin parar”, narró un testigo al citado medio, señalando que todo se dio en el sector de la terraza.

El volante de 30 años atraviesa un complejo momento a nivel deportivo, recuperándose de una grave lesión en uno de sus pies que lo dejó sin chances de ir al Mundial 2026.

Su último partido oficial fue el 18 de enero pasado, jugando los 90 minutos en la victoria 1-0 del Everton sobre el Aston Villa por la Premier League.

El futbolista ya ha generado ruido por algunas situaciones con el alcohol, mostrándose anteriormente muy ebrio en celebraciones de títulos del Manchester City.