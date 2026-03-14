Coquimbo Unido vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

Coquimbo Unido y Universidad de Chile se enfrentan este sábado en un partido por la séptima fecha de la Liga de Primera, donde ambos equipos buscan escalar en la tabla de posiciones.

Los azules llegan con Jhon Valladares como DT interino luego de la salida de Francisco Meneghini, quien dejó el cargo producto de los malos resultados.

Por su parte, Los Piratas arriban a este encuentro tras superar por 3-1 a Huachipato en calidad de visitante, quedando cerca del liderato del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Coquimbo vs U. de Chile?

El partido de Coquimbo Unido ante Universidad de Chile, válido por la fecha 7° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por televisión en la señal de TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá este duelo de manera online, a la que tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Coquimbo y U. de Chile por Liga de Primera

El compromiso entre los Aurinegros y el Romántico Viajero comienza a las 18:00 horas de Chile de este sábado 14 de marzo.

El choque se disputa en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la cuarta región, y solo podrán asistir hinchas de Coquimbo Unido.