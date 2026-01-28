Muy poco rodaje: Los números de Marcelo Morales en la MLS que lo traen de vuelta a la U - Chilevisión

Universidad de Chile tiene listo a su quinto refuerzo para este 2026. Los Azules lograron un acuerdo para traer de vuelta a Marcelo Morales.

El lateral izquierdo, que llegó al país este miércoles por la noche, retorna al cuadro laico tras una temporada en el New York Red Bull, fichando a préstamo por una temporada con una opción de compra.

El regreso del defensor se dio luego de un pobre paso por el conjunto de Estados Unidos en el que nunca pudo afianzarse.

Los números de Marcelo Morales en Estados Unidos

Tras llegar en condición de libre a principios del 2025, Morales no pudo adaptarse y recién en agosto tuvo su estreno en el primer equipo.

En total, el zaguero jugó solamente 5 partidos (cuatro por la MLS y uno por la Leagues Cup) en los que no marcó goles.

De hecho, el club determinó que se fuera al equipo B para tener rodaje, donde disputó un total de 8 cotejos en la MLS Next Pro y anotó un tanto.

Teniendo en cuenta esto, el zurdo aprovechó la oportunidad de volver y sumarse al equipo que comanda Francisco "Paqui" Meneghini, buscando tomar el puesto que dejó Matías Sepúlveda.