Nuevo revés para Marcelo Morales: New York Red Bulls lo castigó por insólita razón - Chilevisión

La estadía de Marcelo Morales en el New York Red Bull ha sido bastante compleja. A los escasos minutos jugados, se sumó una drástica sanción de su club.

Todo indicaba que el chileno sumaría rodaje en el partido de su club ante el Philadelphia Unión, válido por los cuartos de final de la US Open Cup.

Sin embargo, el lateral izquierdo no fue considerado por el entrenador Sandro Schwarz a raíz de un insólito motivo.

Marcelo Morales es castigado en el New York Red Bulls

En concreto, Morales quedó fuera de la citación debido a que llegó tarde al entrenamiento del pasado martes, por lo que el DT alemán decidió no convocarlo.

El ex Universidad de Chile parecía haber ganado terreno tras sumar 90 minutos la semana pasada contra Juárez por la Leagues Cup, debutando al club que lo contrató a principios del 2025.

Sin embargo, su retraso a la práctica podría provocar un retroceso para el joven de 22 años, abriendo la interrogante de si será parte de los próximos encuentros.

Por si fuera poco, su equipo perdió 3-2 y quedó eliminado del torneo, resultado que se suma a la pobre campaña en la MLS en la que está décimo en la Conferencia Este.