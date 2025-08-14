Gigante: Patinadora Catalina Lorca se luce y obtiene bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú - Chilevisión

La exitosa semana del Team Chile no se detiene. A la gran participación en los Panamericanos Junior 2025, se agregó una segunda medalla en los Juegos Mundiales de Chengdú.

La que brilló ahora fue Catalina Lorca, quien se quedó con el patín carrera femenino y le dio a nuestro país la segunda presea en el evento que se realiza en China, sumándose a Valentina Toro que obtuvo bronce en karate.

La joven de 20 años fue tercera en los 500 metros +D con tiempo de 44.372 segundos, quedando detrás de la belga Fran Vanhoutte (oro) y a la taiwanesa Liu Yi-Hsuan (plata).

"Estoy súper orgullosa. Es mi primera medalla mundial como adulto, así que fue una experiencia muy linda. Venía de un proceso bastante largo y al final se logró este resultado", señaló.

La represetante nacional continuará compitiendo en la cita planetaria, disputando los 1.000 metros este jueves 14 de agosto.

Posteriormente, Lorca viajará a Asunción para estar en los Panamericanos Junior 2025, donde aspira nuevamente a subirse al podio.

