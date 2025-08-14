 Gigante: Patinadora Catalina Lorca se luce y obtiene bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú - Chilevisión
Gigante: Patinadora Catalina Lorca se luce y obtiene bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú

La joven de 20 años finalizó tercera en los 500 metros +D, dándole la segunda presea al Team Chile en el evento que se desarrolla en China.

Jueves 14 de agosto de 2025 | 09:30

La exitosa semana del Team Chile no se detiene. A la gran participación en los Panamericanos Junior 2025, se agregó una segunda medalla en los Juegos Mundiales de Chengdú.

La que brilló ahora fue Catalina Lorca, quien se quedó con el patín carrera femenino y le dio a nuestro país la segunda presea en el evento que se realiza en China, sumándose a Valentina Toro que obtuvo bronce en karate.

La joven de 20 años fue tercera en los 500 metros +D con tiempo de 44.372 segundos, quedando detrás de la belga Fran Vanhoutte (oro) y a la taiwanesa Liu Yi-Hsuan (plata).

"Estoy súper orgullosa. Es mi primera medalla mundial como adulto, así que fue una experiencia muy linda. Venía de un proceso bastante largo y al final se logró este resultado", señaló.

La represetante nacional continuará compitiendo en la cita planetaria, disputando los 1.000 metros este jueves 14 de agosto.

Posteriormente, Lorca viajará a Asunción para estar en los Panamericanos Junior 2025, donde aspira nuevamente a subirse al podio.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los puedes ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.

