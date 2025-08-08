Brillante: Valentina Toro consigue histórica medalla para el Team Chile en Juegos Mundiales de Chengdú - Chilevisión

En una gran actuación, la joven de 25 años obtuvo el bronce en la categoría -55 kilos del karate, logrando un verdadero hito para el deporte nacional.
Viernes 8 de agosto de 2025 | 09:11
La karateca nacional Valentina Toro obtuvo este viernes un histórico bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú, evento que agrupa a deportes que no forman parte del programa olímpico.
La chilena superó a la china Yuchun Wei (1-0) en la definición por el tercer puesto, subiéndose al podio en la categoría -55 kilos femenino.
Con esto, la joven de 25 años consiguió la primera presea en esta disciplina y en cualquiera que sea de contacto, sumando un nuevo hito en su extraordinaria carrera.
"Estoy feliz con la medalla. Esperaba un poquito más sí. Tengo un poquito de sentimientos encontrados, pero agradecer a todos los que madrugaron, al Team Chile y a los que vieron mi pelea", comentó la peleadora.
En su camino por la presea, Toro logró un triunfo y una derrota en la primera fase, cayendo en semifinales contra la alemana Mia Bitsch (2° del ranking mundial) en un tenso combate.
Ahora, la multicampeona nacional se enfocará en el próximo Mundial de la especialidad, el que se realizará en El Cairo, Egipto, a fines de noviembre.
¡BRONCE MUNDIAL! 🥉😮💨🤩😎— Team Chile (@TeamChile_COCH) August 8, 2025
Valentina Toro 🇨🇱 ganó una INÉDITA 🤯 medalla de bronce 🥉para el karate chileno 🥋 en Juegos Mundiales, luego de superar a local Yuchun Wei (1-0) en Chengdú 🇨🇳.
Con este resultado, Valentina hace historia para Chile en este megaevento 👏🏻👏🏻, al… pic.twitter.com/ea0tWrmNXE