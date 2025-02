El fuerte suceso que vivió Valentina Toro en pleno entrenamiento: “Fue muy bueno el combo” - Chilevisión

Una particular situación vivió este jueves la destacada karateca nacional, Valentina Toro, quien terminó sangrando tras un entrenamiento.

La campeona panamericana recibió un fuerte golpe de Bárbara Huaiquiman en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO), lo que la hizo sangrar por la nariz por aproximadamente tres horas.

El hecho fue expuesto por la propia atleta chilena en sus redes sociales, quien lo tomó con humor y destacó: "La primera 'sangrá' del año".

Valentina Toro y su accidentado entrenamiento: "Nos pegamos harto"

En conversación con LUN, Toro relató: "Me comí un combo que ni siquiera sentí y de repente sentí que me corría algo por la nariz. Me toqué y claro, estaba sangrando".

"En verdad, entrenando con las mujeres nos pegamos harto y fuerte. Quizás mucho más que en las competencias, porque al final entrenando es cuando más tienes que salir de tu zona de confort", comentó.

La joven de 24 años recalcó que en esta disciplina "es de lo más normal salir rasguñados, con moretones o con sangre. Es parte de esto. Obviamente, al ser deportistas tenemos que ser precavidos".

"Yo sabía que esta vez no pasaba nada más grave, pero en que caso que sí, yo hubiera partido al tiro al doctor porque tengo que cuidarme mucho", agregó.

La ganadora del oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 reveló que Huaiquiman le pidió perdón en reiteradas ocasiones, a lo que ella le contestó con mucho humor: "Fue muy bueno el combo".