El especial invitado que tendrá José Pepe Rojas en su despedida: Fue campeón con Colo Colo - Chilevisión

José "Pepe" Rojas se prepara para vestirse de corto por última vez. El ex capitán de Universidad de Chile tendrá su esperada despedida del fútbol profesional.

El otrora defensor afina los detalles de una jornada muy especial, la que tendrá decenas de invitados y sorpresas para los hinchas del cuadro laico.

Uno de los asistentes a la fiesta será un ex jugador de Colo Colo, quien fue campeón con el Cacique y que tiene un lazo especial con el zaguero.

El ex campeón con Colo Colo que estará en despedida de Pepe Rojas

Se trata de Ronald de la Fuente, lateral izquierdo que compartió con Rojas en las temporadas 2020 y 2021 en Curicó Unido.

El zurdo estuvo en el Popular en dos temporadas, llegando a ganar la Copa Chile 2019 precisamente ante el Romántico Viajero en una final disputada en Temuco.

Tras salir de Los Albos, de la Fuente recaló en el conjunto de la Región del Maule y formó una amistad con Rojas, llegando a ser invitado a la fiesta.

La despedida del ex seleccionado nacional está fijada para este jueves 29 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.